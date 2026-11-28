Испания е на кръстопът - днес е ден за размисъл преди утрешните предсрочни парламентарни избори. Големият залог - ще направи ли страната завой надясно и ще влезе ли популистката партия "Вокс" във властта. Вотът в Испания е и тест за нагласите на европейците преди други ключови избори на Стария континент и се очаква да покаже дали възходът на десницата е трайна тенденция. Какви са нагласите на политическите лидери и на гражданите?

Всичко започна с историята на Марикармен. На 87 жената беше принудена да напусне дома, в който е живяла над половин век. Пламна искрата на протестите. Марикармен беше символ на недоволството, но не и изолиран случай. Това е историята и на Хорхе, Алисия и милиони други. Далеч от центъра на Мадрид - в квартал Пуерта дел Анхел, преди три години инвеститор купува сградата на улица Ермита 14. Предпочита да отдава жилищата краткосрочно, вдига наемите, а 7 домакинства са принудени да напуснат. Надписът "Жилищата са за хората, не за да трупате богатства" се вижда отдалеч.

Хорхе, жител на Мадрид: "Още тогава се организирахме и започнахме да се борим. Някои хора напуснаха, но успяхме да ги накараме да спрат да изпращат заплашителни писма, с които ни призоваваха да се изнесем."

Хорхе е библиотекар. Алисия - социален работник. Имало момент, в който давали над 50% от заплатата си само за наем. За тях кошмарът сега се повтаря - друга компания е купила сградата и ги заплашва с нов скок на и без това непосилните суми.

Хорхе, жител на Мадрид: "Живея тук от 18 години. Изградил съм живота си тук. Ще загубя средата си, хората, които познавам. В момента е много трудно да се намери достъпно жилище. Вероятно ще трябва да се преместя много далеч от центъра на града, за да мога да си позволя наема." Алисия, жителка на Мадрид: "Вече сме изградили голямо доверие помежду си, познаваме се отдавна и сме хора, на които можем да разчитаме и които могат да си помагат, ако се случи нещо. Тук е целият ми живот."

През изминалите 10 години, наемите в Испания на места са се увеличили с между 30 до 80%. Но заплатите - с едва 30%.

С 80% пък са скочили цените на имотите. Стига се до там 67% от хората на възраст между 18 и 34 все още да живеят с родителите си.



Рамон е сред хората, успели да купят собствен дом. Спестява повече от 10 години, за да направи голямата крачка.

Рамон, жител на Мадрид: "Това ми носи спокойствие, но имам много приятели и съседи, които през последните три години бяха принудени да се изнесат. Губим приятели, губим близки хора, защото трябва да се преместят в предградията или някъде много, много далеч от града."

На утрешните избори Рамон казва, че ще подкрепи "по-малкото зло". Социалистите на Санчес предлагат решение на жилищната криза, но прогнозите са за изборна победа на консервативната "Народна партия", а триумфът всъщност ще бъде за крайнодясната "Вокс".

Според политическия анализатор Алехандро Кирога, завоят надясно е тенденция в голяма част от Европа, а хората гласуват емоционално, а не рационално.

Алехандро Кирога, политически анализатор: "Консервативната партия се приближи толкова много до крайнодесните позиции, че може да се каже, че "Вокс" вече е победила, защото консерваторите възприеха редица нейни политики. Възприеха най-вече нейния политически език и реторика."

Предрешен вот или изненадващи обрати - изходът от битката за испанския парламент ще бъде ясен утре.