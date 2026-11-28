Зимната обстановка в общината е овладяна. Цялата налична техника е на терен и почиства основните пътни артерии и високите квартали. Пътищата са заснежени, но проходими, а общественият транспорт се движи по график.

Осигурен е безпроблемен достъп до областната болница за линейки и снабдяване. Към момента заради аварии без електрозахранване са селата Поповци, Армените, Чарково, Думници и Гайтани.

През деня дежурните екипи са реагирали на един сигнал за паднало дърво и на друг за закъсал автомобил, който се оказал с летни гуми.

На прохода „Шипка“ видимостта е силно намалена заради мъгла, а снежната покривка е над 7 см. На Узана тя вече достига 24 см. И на двете места термометрите отчитат минус 5 градуса.

От НИМХ предупреждават за рязко влошаване на времето в неделя (29 ноември). За региона е в сила оранжев код за нови валежи, които ще натрупат до 30 см сняг, и за силни виелици по проходите. Обявен е и жълт код за опасно ниски температури до минус 14 градуса.