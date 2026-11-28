Обилен снеговалеж вали в района на прохода „Шипка“. Десетки снегопочистващи машини са на терен и непрекъснато обработват пътното платно. Към момента няма данни за закъсали автомобили, но зимната обстановка се усложнява.

На места в прохода, както и в района на град Шипка, духа ураганен вятър, който намалява видимостта значително. Това крие сериозна опасност от верижни катастрофи или напускане на пътното платно.

От полицията и Агенция „Пътна инфраструктура“ предупреждават водачите да предприемат пътувания само при крайна необходимост и задължително с автомобили, напълно подготвени за зимата.

Очаква се снеговалежът да продължи през цялата нощ и утре, а температурите да паднат под минус 15 градуса, което ще създаде предпоставки за тежки заледявания.