11 български граждани са пострадали при сбиването между привърженици на „Левски“ и „Олимпик“ Марсилия по трибуните на стадион „Велодром“. Това потвърждават от полицията в Марсилия в отговор на запитване на БНТ.

Петима от пострадалите са транспортирани до болница с травми на очите, черепно-мозъчни травми и изкълчване на рамото. Други шестима са получили медицинска помощ на място заради различни наранявания.

При сблъсъците са пострадали и двама служители на френската полиция за борба с безредиците (CRS), които са получили леки наранявания, уточняват от полицията в Марсилия.

Към момента няма задържани във връзка с инцидента.

От полицията посочват, че сигурността във вътрешността на стадион „Велодром“ е отговорност на футболния клуб „Олимпик“ Марсилия и препоръчват въпросите, свързани с организацията и охраната на стадиона, да бъдат отправени към клуба.

За последващите съдебни действия полицията насочва към прокуратурата в Марсилия, която е компетентна по случая.