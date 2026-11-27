Американският президент Доналд Тръмп промени съвместното изявление с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. След първоначалния призив Русия да не разширява войната, Тръмп добави и Украйна. Американският президент заяви още, че Путин може да присъства на срещата на Г-20, която ще се проведе следващия месец във Флорида.

През декември Доналд Тръмп може да посрещне Владимир Путин във Флорида. Американският президент заяви, че руският му колега може да присъства на срещата на Г-20.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не знам, но ако иска да дойде, със сигурност може. Някои хора обаче няма да са съгласни с това."

От Кремъл съобщиха, че все още не е ясно дали Путин ще пътува за Съединените щати. Руският президент все още обмислял участието си във форума. Според Тръмп, ако Русия не е била изключена от Г-8 през 2014, нямаше да има война.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Той беше силно засегнат от случилото се и се почувства обиден. Сега форматът е Г-7. Ако зависеше от мен, бих искал той да присъства. Форматът беше много по-влиятелен, когато Русия беше част от него. Сега се събираме, говорим за Русия, за Украйна. И си казах, няма ли да е хубаво Русия да е в залата?"

Объркващи сигнали дойдоха от позицията на Тръмп за разширяването на войната. Часове след срещата си с генералния секретар на НАТО, Тръмп публикува в социалнати си мрежа съвместното им изявление, но с корекция от официално разпространеното съобщение. Освен Русия, той добави и Украйна към призива да не разширява войната.

Служител на НАТО, пожелал анонимност, заяви пред "Политико", че и двете страни са се съгласили с първоначалното изявление, което показва, че Тръмп е променил формулировката едностранно. Засега от Белия дом не са коментирали промяната. В отделна публикация Тръмп заяви, че е призовал Путин по време на срещата в Китай да "прекрати военната агресия в Европа".