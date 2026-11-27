Продължава делото срещу Ива Михайлова в Кочани. Процесът се гледа в нейно отсъствие, след като съда отхвърли две молби тя да участва чрез видеоконферентна връзка. БНТ първа повдигна темата с пострадалото в катастрофа момиче с българско гражданство. Репортажите ни предизвикаха и реакции на властта. Днес прокурорът разпитва вещите лица изготвил експертиза, възложена от защитата на Михайлова.

Двамата експерти за пореден път потвърждават в съдебната зала, че не автомобилът, управляван от Ива Михайлова, е навлязъл в насрещното движение, а другата кола, която се е движела от Щип към Делчево. Тя е навлязла в платното на Ива и именно там е станала катастрофата. Според експертите другият автомобил е навлязъл в платното на Ива на около 50–60 см. Именно затова те обясняват, че двете коли са силно деформирани в левите си части, а автомобилът, идващ от Щип към Делчево, се е завъртял и е застанал напречно на пътя след катастрофата.

В тази експертиза специалистите са отчели и факта, че двете коли са с доста различна маса, като много по-тежък е автомобилът, който се е ударил в колата на Ива Михайлова. Експертите посочват също, че една от възможните причини другата кола да навлезе в насрещното движение и да удари автомобила, управляван от Ива Михайлова, е необходимостта да заобиколи спрелия полицейски патрул, който в този момент е бил спрял друг автомобил за проверка.

Най-вероятно, според адвокатите на Ива Михайлова в Република Северна Македония, съдът ще назначи така наречената „суперекспертиза“. Това означава, че и трите експертизи, изготвени до момента, ще бъдат предоставени на нов екип от експерти, най-вероятно в Скопие, които да изготвят нова експертиза въз основа на тях.

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов от Кочани