Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира в парламента случилото се в Марсилия и декларацията на парламента, която осъжда насилието на мача.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Дадохме депутатите да участват и това е похвално, че парламентът ще има обща декларация, но трудно мога да разгранича от моите клубни пристрастия и като фен на Левски. Първо вчера добре играха и двата отбора, и Левски, и ЦСКА. Поздравявам футболистите. Но не мога да се съглася с Радев, който се скъса да благодари на Еманюел Макрон, който между другото е фен на Олимпик Марсилия. Заедно сме гледали мачове. Аз не съм виждал, даже хутите в Саудитска Арабия изглеждаха по-добре от тези френски граждани. И не само че не му благодаря на Еманюел Макрон. Аз считам, че френската полиция, френската управа на Марсилия и френският отбор в случая Олимпик Марсилия трябва да бъдат изхвърлени от турнирите."

Варварски акт - така Борисов определи нападението на френските фенове.

"Въобще не трябваше да излизат футболистите да играят на тоя стадион пред тая публика. Те не заслужаваха да гледат Левски. И тука реакцията трябва да бъде брутална на УЕФА. Ако искат, това утре да не се случи. Защото Левски игра без публика, само защото са си викали през оградата. И ако по същия начин не анулират този мач, не дадат служебна победа на Левски и не ги изхвърлят, всичко това ще означава, че са клекнали на някой. Никаква благодарност за медицинската помощ. Всичко това, окей, на улиците са ставали инциденти. Това става вътре в стадиона. Това става на Хайнзел парк. Възмутително е да благодариш за това, което се е случило. - БНТ: А на държавата каква трябва да бъде реакцията? - Аз в случая отговарям за част от парламента и пръв ръкоплясках на предложението на Денков да имаме обща декларация срещу този акт, варварски акт. Ако ще им благодарят, че са ни оказали медицинска помощ, те оставаше да ги оставят да умрат там. Те са целите в кръв. Аз гледах снимките, които ми пращат приятелите оттам. Такова нещо не сте виждали. Ние имаме всъщност най- хуманните агитки в сравнение с тея павиани. Е така трябва да почва декларацията към тея хора."

Борисов разказа, че е разговарял с Николай Божов (б.р. – бивш играч на Славия и съотборник на Бойко Борисов в „бистришките тигри“), лидерът на ГЕРБ посочи, че "е пъргав и като маймунка е скачал от етажи на етажи по стадиона. Гонили са го с ножове, да го колят."

"И това трябва да пишем дипломатично и да благодарим на Макрон. Страшно нещо трябва да направим. "

Относно приетите данъчни закони в парламента Борисов коментира:

"Вижте, първо вие виждате, че едно се говори в България, друго се прави в Брюксел. И тука, за да може вечерта предаването на Карбовски и Дачков да облъчва проруските хора, се тръгва с един гневен тон към Европейската комисия. Разбира се, във Варна ѝ благодарихме и на Европейската комисия и тя за благодарност ни сложи по 25 милиона на шест месеца да си плащаме. Но няма да даваме помощ за Украйна. Това беше цяла предизборна кампания. Наричаха ни войнолюбци. Как щели парите на българите да отидат? Вчера разбираме, че ще ги подкрепим, само че те парите отиват в една сметка, ама наште точно, наште ще се знаят, как ще се знаят, нали? Кои са за военни, кои са за гражданска, кои са за хуманитарна и други измишльотини, които говорят там. Просто тука лъжат едните, които се излъгаха и ги излъгаха за изборите, а там си подкрепяме всичко, както yes sir се говореше. Нали така? Вие самите сте свидетели. Що се касае цялата предизборна кампания мина, че как няма да вдигат данъци. Срещаха се със стопански камери, с камери на работодатели, на кой ли не. Само те толкова много данъци дигнаха, че трябва да се подсеща."

Всичко прогресивно нараства, обобщи Борисов.

"Първо най ме e яд, че взеха парите за църквите, за джамиите, където ние десетилетия наред се опитваме да вдигнем, защото религиозните хора, дали са католици, православни, мюсюлмани, да не пропусна някой - те са добри хора. Техните пастори, попове, ходжи ги обучават да бъдат добри хора. И затова ние дадохме и заплати като на учителите. Сега им се намаляват заплатите. Ракията. Не можахме да спасим ракията. Оставиха всичките възможности да тормозят хората. Не можахме да спасим ракията. Всичко прогресивно нараства. Много време се чудех защо така се дигнаха цените. Всъщност сега намерих и първопричината. Глобите, както си бяха в левове, примерно ако те глобяват 500 лева, сега станаха 500 евро. Ако са 3000 лева били, сега стават 3000 евро. А това правителство пита що търговците от левове минали на евро. Ми щото Гълъба така долетял, това казал."

Относно данъка за свръхпечалба на банките, лидерът на ГЕРБ коментира: