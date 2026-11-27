Това, което се случи на стадиона в Марсилия, беше терористичен атентат, заяви Тодор Батков-младши в "Денят започва".

Тодор Батков - младши: "Това, което се случи на стадиона в Марсилия, беше терористичен атентат. Организиран, предварително планиран и добре извършен, за късмет, без особено голям успех, тъй като на феновете организирано им беше наредено да нахлуят в сектор А. В сектор А бяха хора с официално закупени билети, предоставени на „Левски“, т.е. не сме купили пиратски билети. Това бяха хора, които пътуваме с отбора – около 50-60 души, едни и същи всеки път, на всеки мач в чужбина. Бяхме оставени буквално на произвола на съдбата. В един момент стюардите се евакуираха, изчезнаха и се появиха едни мургави младежи с атрибути на „Олимпик Марсилия“ и на „Ай-Катина“, с тръби, пръти, ножове, мачетета и пожарогасители, които започнаха безнаказано да налагат хора. Смятам, че „Олимпик Марсилия“ трябва да понесе най-тежката санкция. И с голяма болка на сърцето искам да споделя, че реакцията на ръководството на „Левски“ според мен не беше правилна. Футболът е игра за хората, игра за феновете. Когато фенове на отбора биват бити, налагани, клани и гонени от разни башибозуци от Северна Африка, няма как да допуснеш отборът да играе. Защо въобще стартира мачът? Защо на полувремето е заявено от делегата на „Левски“, че нищо не е видял и че нямало проблем? Какво трябва да види? Ковчези да минават през центъра на стадиона? Абсолютно несериозно, но смятам, че това е резултат от скорошните промени в ръководството. Надявам се с времето нещата да улегнат, но да се случи наистина."