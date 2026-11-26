БАН и издателство "Захари Стоянов" отбелязаха със специална вечер 80-годишнината на историка академик Георги Марков. Самият той в своето слово отбеляза, че е важно да се знае, че никой няма последната дума в историята и че не историците създават историята, а те я описват.

акад. Георги Марков, историк: "Истината е единствената на някоя от гледните точки. Същата значима грешка правят и политиците с твърдението, че те са на правилната страна на историята, без да знаят коя е тази страна. нещо повече някои самоуверено повтарят заклинанието на фидел кастро - историята ще ме оправдае. Никой няма право на последна дума за историята, както и пред съда на историята."

Събитието уважиха президентът Илияна Йотова, министърът на културата Евтин Милошев, общественици и интелектуалци. Специален поздрав Марков получи и от своя учител академик Васил Гюзелев.

акад. Васил Гюзелев, историк и учител на Георги Марков: "Благодаря ти Георги, че ти успя да надминеш своите учители и показа това че българия заслужава да бъде уважавана като страна със своята понякога величествена, а понякога и страдална история."



Илияна Йотова, президент на България: "Ако политиката позволява компромиси, то с историческата памет компромиси не бива да се правят. Благодаря ви академик Марков, че продължавате да сте непримирим източник на разум, че всяко ваше изследване, всеки труд и кауза е урок по достойнство и важна среща със забележителния пример на нашите предци."

проф. Евелина Славчева, председател на БАН: "Това е вашият празник, но това е и паметен ден за Българската академия на науките. Със своето слово и присъствие продължавате да пазите авторитета на българския учен."

Георги Марков е роден в Пловдив, завършва "История" в Софийският държавен университет, освен историк с дългогодишна кариера е писател, преподавател, общественик и политик. Автор е на над 80 монографии и трудове. Дългогодишен директор на историческия институт на БАН.