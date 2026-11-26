Данъчните закони на второ четене в парламента. Скандали, взаимни обвинения и последвали наказания белязаха днешния пленарен ден. Докъде стигнаха народните представители в работата си?

Заседанието на парламента буксува. За 9 часа Народното събрание успя да приеме само 2 от общото 5 данъчни закони, от които зависи приходната част на бюджета за следващата година. Това беше един от основните аргументи на опозицията да гласува против по-голямата част от текстовете, а именно, че фискалния ефект е 2 милиарда. Но тяхното тълкуване е, че с промените в данъците и таксите, се товарят както българските домакинства, така и българският бизнес.

Какво успя да приеме Народното събрание до момента - увеличават се данъчните облекчения за семейства, отглеждащи едно и повече деца, средно между 5 и 15 000 евро. Въвежда се данък свърхпечалба от 33% за някои икономически сектори. Също така се повишават ваучерите за храна до 200 евро, но пък се облагат всички ваучери, които са над 102 евро със 7% данък.

Това, което провокира напрежение в пленарната зала - опозицията се обяви против увеличаване почти двойно на санкциите за данъчни нарушения с аргумента, че по този начин се нарушава Закона за въвеждане на евро, като санкциите са изчислени едно към едно. Двама депутати от "Прогресивна България" се сдобиха и с наказание.

Асен Василев, ПП: "Току-що отхвърлихте предложението на господин Мартин Димитров: 500 лева да бъдат превалутирани на 256 евро. Това е грешка. Това е и нарушение на Закона за въвеждане на еврото в България." Петър Витанов, "Прогресивна България":"Инфантилността, господин Василев, тя не е емоция, тя е липса за поемане на отговорност. Очевидно е какво правите. Само искам да помоля председателя да напомни на господин Василев, че това е парламент, Народно събрание, не е детска площадка. И това, че вчера не сте успели да отидете на Благо Коцев на митинга във Варна, не ви дава основание да злоупотребявате с правото. Няма тук 240 души да се съобразяват с един КИЯК." Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Налагам на г-н Петър Витанов наказание "забележка" за използването на оскърбителна дума."

На практика работата на парламента е блокирана с процедури и искания за почивки от страна на опозицията, които настояват в пленарната зала да се яви министър на финансите, тъй като предстои да се прочете докладът по Закона за местните данъци и такси, който предвижда 30% повишение на данъчната оценка на имотите в следващите три години.

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