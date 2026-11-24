След тежката загуба от Марица с 0:3, женският волейболен ЦСКА се върна към победите след убедителен успех срещу волейболна академия Стойчев-Казийски. Сега за "червените" обаче се задава коварно гостуване на Славия.

В последния кръг "белите" отстъпиха у дома на ЦПВК и сега ще търсят реванш пред собствена публика.

Ще имат ли сили да спрат волейболистките на ЦСКА по пътя им към седма победа през сезона?

Гледайте прякото предаване на срещата в събота, 28 ноември от 16.55 по БНТ 3!