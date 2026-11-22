Българските волейболисти Матей Казийски и Денислав Бърдаров изиграха ключова роля за седмата поредна победа на Халкбанк Анкара в турското първенство. Воденият от Радостин Стойчев отбор се наложи като гост над Истанбул Генчлик с 3:1 гейма (25:22, 26:24, 21:25, 25:18) и запази перфектния си баланс от началото на сезона.

Матей Казийски беше най-резултатният състезател в срещата с 22 точки, включително три аса от начален удар. Опитният българин отново се превърна в основна фигура в нападението на Халкбанк.

Със силно представяне се отличи и Денислав Бърдаров, който завърши с 20 точки. Българският национал реализира 16 точки от атака при 60% успеваемост, като добави две успешни блокади и два аса.

Гостите спечелиха оспорваните първи два гейма, като във втория се наложиха с 26:24. Истанбул Генчлик успя да намали изоставането си след 25:21 в третата част, но Халкбанк не допусна обрат и затвори двубоя с убедителното 25:18 в четвъртия гейм.

С този успех отборът на Радостин Стойчев вече има седем победи от седем изиграни срещи в турския волейболен елит.

Халкбанк заема второто място в класирането по брой победи, като единственият тим пред него е Зираат Банккарт, който също продължава без поражение и има осем успеха от осем мача.