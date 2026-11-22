Старши треньорът на Драгоман Антоан Петров изрази задоволство от представянето на своите волейболистки въпреки поражението с 2:3 гейма от Левски София. Домакините поведоха с 2:0 след 25:18 и 25:19, но допуснаха обрат срещу водения от Драган Нешич състав.

"Изключителен мач за момичетата по отношение на игровата дисциплина и увереността в действията. Единствената причина Левски да ни победи беше по-слабата ни физическа подготовка“, заяви Петров след срещата.

Наставникът на Драгоман призна, че по-добрата физическа готовност на съперника е оказала влияние върху развоя на двубоя, но остана доволен от показаното от своя отбор, особено в първите два гейма.

"Играем срещу отбор, който е в топ 3. Със сигурност те са по-добре подготвени от нас в това отношение, но тази причина не ме притеснява. Видях какво могат момичетата, особено в първите два гейма. Мисля, че показахме неща, с които спокойно можем да претендираме за място в първата тройка“, допълни специалистът.

След силното начало Драгоман отстъпи инициативата, а Левски спечели следващите три части с 25:19, 25:20 и 15:11, за да стигне до пълен обрат.

Петров коментира и предстоящия двубой срещу ЦПВК, който може да се окаже важен за позициите на двата отбора в класирането.

"Ние никога не правим сметки за класирането. Играем мач за мач. Мисля, че за следващия двубой най-важното е да се възстановим физически и ще покажем същото, което и днес“, завърши Антоан Петров.

След срещата Драгоман се изкачи до петото място, изпреварвайки Славия, докато Левски дели втората позиция с ЦСКА при равен брой точки.