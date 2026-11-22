Той е двукратен олимпийски шампион (1996, 2000), трикратен световен (2002, 2003, 2005) и шесткратен европейски златен медалист, два пъти номер едно в света в класическата борба.

Той е Армен Назарян - един от най-титулованите в историята на световната борба. Успехите му отреждат заслужено място в Залата на славата по борба в Съединените щати.

Първата си олимпийска титла Назарян печели за Армения на игрите в Атланта 1996 година .Те се превръщат в повратен момент за кариерата му. Стилът му на борба впечатлява Гриша Ганчев и Валентин Йорданов, за да не мине и година, и Назарян вече е в страната ни.

С втората си олимпийска титла, вече за България Армен Назарян триумфира в Сидни 2000.

"Най-ценните са олимпийските титли, за които съм мечтал, като малък, да участвам и да ставам олимпийски шампион", заяви Назарян.

Всички титли и медали са ценни за Армен. Но най-ценна е олимпийската му титла в Сидни, тъй като в категория до 58 кг. класическа борба среща двама олимпийски шампиони.

"Съборихме всички олимпийски шампиони и плюс това, и световните шампиони бяха много. Това е най-ценното, защото там съборих най-яките, най-силните борци в света", добави той.

Съществени съдийски пропуски и тактическа грешка са в основата на голямата болка, на несбъднатата мечта на Армен Назарян да стане трети път олимпийски шампион в Атина 2004.

Гостоприемството на България и топлата душа на българина са определящи за решението на Армен да остане у нас и да печели медали за спортната слава на новата му родина.

"Видях топлата душа на българите, как посрещат олимпийски шампион. И ми хареса, че хората уважават спорта", разкри Армен Назарян.

В богатата спортна визитка на Армен Назарян са олимпийски, световни и европейски титли, липсва признанието за Спортист номер едно на България.

"Моята мечта бе да имам и в колекцията си Спортист на България", сподели той.

Армен Назарян разкри, че в дългогодишната си състезателна кариера най-трудно му е било свалянето на килограми, а най-болно съдийските грешки и най-вече тези, които са го лишили от трета олимпийска титла в Атина.

"Винаги ме е бил трудно за сваляне на килограми, които аз от 15 до 20 килограма свалях всяка година по два пъти. Всяки година викам, това е последният път, това ми е последният път. Това беше най-трудно. Втората трудност са съдиите, че пречат, не дава да правиш възможност, какво си учил", огорчен е големият борец.

Със своите успехи, Армен Назарян иска да зарази и да научи младите да бъдат непримирими, да се борят до край и да се целят във върха.

"Аз първи път, като срещах двукратен олимпийски шампион, аз нямах нито европейско, нито световно. И да се бориш до края, да не се отказваш от половината", убеден е той.

Даже и контузиите никога не отказват големият шампион да се бори до край, да постигне целта, да стигне до победата и до заветния медал.

Много пъти в спортната кариера на Армен Назарян се е случвало да му предлагат пари, за да загуби, но той е категоричен, че неговата чест и родолюбие нямат цена.

"Аз винаги съм мислил така. Трябва да имам повече от всички, медали, успехи, да имам голямо уважение. Да докажа на цял свят, че това, което го правим дълги години, моят труд няма да се продава за 5 минути или за нещо. Никога не съм мислил за пари, защото парите ще си отидат. Медалите, титлите няма кой да ти вземе", категоричен е той.

Най-ценното за него е семейството. Със съпругата си Инга имат три деца - синовете Едмонд и Гриша - състезатели по класическа борба, и дъщеря Инеса. Едмонд Назяран е двукратен европейски шампион и световен вицешампион.

"Гордея се с децата и ще се гордея още повече, ако имаме олимпийски титли. Аз съм горд като шампион и баща", сподели легендарният борец.

Заветът му към младите е:

"Да тренират упорито, да мислят за какво губят време. Обаче като тръгват в спорта, трябва да гонят целта си. Значи трябва да имат уважение към треньора, дисциплина, режим. Всеки труд се оценява. Да тренират, да имат цел, да се борят и да се борят до края", завърши двукратният олимпийски шамион Армен Назарян.

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