Спортният арбитражен съд (КАС) в Лозана е образувал дело срещу Международната федерация по борба (UWW) по жалба на Българската федерация по борба (БФ Борба). Това съобщиха от националната централа, която оспорва действия на международната организация, свързани с признаването на промени в ръководството и представителството ѝ.

С официално писмо от 17 ноември КАС е потвърдил получаването на жалбата, подадена четири дни по-рано, и е уведомил страните за започналото арбитражно производство. Спорът е свързан с решение, съобщено от генералния секретар на UWW на 24 октомври, както и с последвалите промени в достъпа до официалната електронна поща на БФ Борба и системата Athena на международната федерация.

От българската централа определят действията като неправомерна намеса във вътрешното управление на организацията. Според вписания Управителен съвет UWW е предприела стъпки по признаване на промени в ръководството, въпреки че българският съд все още не се е произнесъл по спора за законността на последното Общо събрание на федерацията.

В жалбата си БФ Борба поставя въпроса дали международна спортна организация може да взема решения относно представителството на национална федерация, преди компетентните съдебни органи в съответната държава да са се произнесли.

От федерацията са поискали налагане на временни и обезпечителни мерки, както и разглеждане на случая по ускорена процедура. КАС е предоставил на UWW двудневен срок да заяви дали приема предложението за ускорено производство. При съгласие ще бъде изготвен съкратен график за разглеждане на спора.

Казусът има и предистория, свързана с бившия генерален секретар на БФ Борба Белчо Горанов. На 5 октомври Управителният съвет е взел решение за освобождаването му от длъжност и за оттегляне на кандидатурата му за ръководен орган на UWW. Като мотив са посочени действия, които според ръководството са извършвани без необходимото съгласуване.

Напрежението се е задълбочило и около изпратения през октомври състав на България за световното първенство в Астана. Според информацията на федерацията Горанов е предоставил на UWW списък, в който не са фигурирали състезателят Айк Мнацаканян и старши треньорът Андрей Димитров, въпреки предходното решение за освобождаването му.

От вписания Управителен съвет заявяват, че ще продължат да защитават правата си по съдебен ред и настояват въпросите за управлението на българската борба да бъдат решавани при спазване на националното законодателство и устава на федерацията.