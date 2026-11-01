Фарниев вече не е треньор на Семен Новиков

Сослан Фарниев обяви края на съвместната си работа със Семен Новиков. Личният треньор на олимпийския и световен шампион по борба потвърди раздялата с българския национал, след като тригодишният им договор изтече.

Фарниев съобщи новината с публикация, в която пожела на Новиков още успехи и определи професионалния им път като приключила глава.

„3-годишният работен договор приключи!!! Официално обявявам, че приключих работата си с Новиков! Желая ви още успех, тази глава приключи, нека продължим“, написа специалистът.

Под ръководството на Фарниев Новиков постигна най-големите успехи в кариерата си. Българският борец в категория до 87 кг на класическия стил спечели олимпийската титла в Париж през 2024 година, а впоследствие триумфира и на световното първенство.

Запомняща се остана и традицията на Фарниев да поваля своя възпитаник на тепиха в изблик на радост след големите победи. Треньорът направи това както след олимпийския финал във френската столица, така и след спечелената световна титла в Астана преди седмица.