Сослан Фарниев: Очаквам Семен Новиков да стане олимпийски шампион през 2028 г.

Личният треньор на Семен Новиков Сослан Фарниев направи голяма прогноза след завръщането от световното първенство по борба в Астана. Според него състезателят му може още през 2028 г. да стане двукратен олимпийски шампион, след като вече взе златото от Париж преди 2 години.

„Новиков е голям шампион. Показа здрави нерви. Той беше като машина със своя характер и воля. Той се справи след всичките затруднения. Новиков показа своята класа. Мисля, че потенциалът му е голям и може да е двукратен олимпийски шампион“, заяви наставникът.

Специалистът коментира представянията на Кирил Милов и Едмонд Назарян.

„Едмонд Назарян показа феноменална борба. Надявам се, че отборът ще се събере в оптимална форма за Лос Анджелис 2028. Бях уверен и в Кирил Милов, че ще стигне до финал, но това е спортът. Малко почивка за момчетата и продължаваме напред“, категоричен е треньорът.

Според него медалите от световния шампионат символизират победа на доброто над злото.

„За мен този успех означава, че доброто победи злото. Жалбите не са наша работа. Всички състезатели показаха добра игра. Момчетата бяха като в „клетка“ през последните година и седем месеца. До последно не знаехме дали ще участваме на световното. Огромни благодарности на новия президент и Гриша Ганчев, който плати всичко около участията ни“, допълни бившият треньор на националния отбор.

Вижте интервюто във видеото.