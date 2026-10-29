Обмудсманът за скъпите ученически екскурзии: Не може родителите да бъдат изнудвани, трябва с МОН да решим проблема

Много жалби са постъпили до омбудсмана във връзка със скъпи еднодневни екскурзии, които се предлагат в детските градини и училища. Офертите най-често варират между 45 и 60 евро за близки до София дестинации. В "Денят започва" по БНТ Велислава Делчева подчерта, че не може родителите да бъдат изнудвани, без да им се дава възможност за избор между няколко оферти, а екскурзиите са важна част от образователния процес и социализацията на децата.

"Не може на родителя да се предлага само една оферта и той да се чувства притиснат детето му да отиде на екскурзия. Защото екскурзията не е просто да излезеш извън училището и да се разходиш. Те имат образователни цели. И мога да си представя как се чувства едно дете, когато всички други деца отиват на екскурзия, а то не може да отиде заради това, че родителите не могат да си позволят 60 евро за екскурзия до Железница."

По думите на Делчева трябва да се потърси бързо решение на проблема.

"Смятам, че отново тук Министерството на образованието, а ако трябва и Министерството на транспорта, трябва да седнем и да решим как да се реши този проблем. Това, което обясниха туроператорите, е, че всъщност те, освен че трябва да закупят гориво за автобусите, трябва да осигурят водача, осигуряват и педагогически персонал, както и други допълнителни туристически застраховки за всички ученици. Но това, пак казвам, за мен не е достатъчно обяснение."

Трябва да има избор между няколко оферти, посочи омбудсманът.

"Не може родителите да бъдат изнудвани по този начин. Само няколко фирми предлагат такива екскурзии. И за мен е изключително важно на първо място Министерството на образованието да вземе някакво кардинално решение по този въпрос или да има някакви критерии, по които да се избират тези фирми. Ако трябва да се включват родителите, когато се взема това решение. Трябва да има възможност да се избира между няколко оферти."

Необходимо е да има допълнителни указания към секционните избирателни комисии за улеснение на достъпа на хората с увреждания в изборния ден, посочи омбудсманът в "Денят започва" по повод сигнали, които е получила. Въпреки че е запазена възможността за мобилни секции, трябва да има улесен достъп и за по-възрастни хора.

"Препоръкта към ЦИК от моя страна е не само да направят проверки в СИК, но и да изпратят допълнителни указания - не говорим дали има ли или няма стълби. Човек с количка трябва да има достатъчно пространство в изборната секция, да се обърне, да се нагласи, да застане правилно пред машината, за да може да гласува, да се върне, ако е с придружител - той да стои този човек на близко разстояние, ако има нужда. Отделно за хората със зрителни и слухови увреждания, да има допълнителни усилия, за да може тези хора да ги включим в изборния процес, особено на фона на тази ниска изборна активност, която видяхме в неделя", посочи Делчева.

Компенсации и неустойки да бъдат изплатени на потребителите на "Топлофикация", в районите, в които все още продължат да се извършват ремонти. Това поиска от КЕВР омбудсманът Велислава Делчева. Тя посочи, че очаква проблемите с топлофикационното дружество да продължават.

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