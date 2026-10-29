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Градини с необрани плодове: Производители от Северозападна България се оплакват от ниски изкупни цени и липса на сигурен пазар

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
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Богатата реколта тази година се оказва сериозно предизвикателство за българските овощари, които все по-трудно намират пазар за продукцията си. В същото време разходите по отглеждането на градините растат, изкупните цени често падат под себестойността, а част от плодовете остават необрани и изгниват в градините до следващата пролет, оплакват се производители от Североизточна България.

На Централния кооперативен пазар в Русе, въпреки по-студеното време и дъжда, търговци и производители не липсват. В момента обаче такива няма единствено заради ранния час. За съжаление, проблемите в бранша се задълбочават и по думите на хората рискът от фалити е реален. Каква е ситуацията в един от засегнатите сектори, а именно как се справят овощарите и къде според тях е решението на проблемите им?

Кунчо Кунчев - управител на „Общински пазари“, Русе : "Спрямо миналата есен цените са същите, но в евро, тоест увеличението е почти двойно. През пролетта започна тази тенденция, а през лятото цените бяха по-ниски от миналогодишните. Сега вече се продава родното орангерийно производство. Търсенето много е намаляло спрямо това, което се очаква за есенния период. Разходите за производство са големи, поскъпна навсякъде животът."

По думите му поскъпването е осезаемо при зеленчуците, тъй като производителите имат високи разходи за производство.

Заедно с баща си Димка Четова отглежда седем сорта круши върху 10 декара градина в добричкото село Крушари. Все по-трудно намират купувачи за плодовете, но успяват да продадат стоката на дребно. С високите разходи се справят, като не плащат за допълнителна работна ръка.

Димка Четова, производител от село Крушари: "На едро просто е... Цената е смешна предвид разходите, които хвърляш. Това не е малко работа. Все едно някой да ходи на работа, без да получава заплата. Трябва да се направи, както в голяма част от европейските страни, да се пласира по-скоро българската продукция и да не се внасят толкова много плодове от чужбина."

Според бранша липсата на достатъчно преработвателни предприятия у нас допълнително затруднява реализацията на продукцията. Това изправя българските производители пред все по-сериозни финансови загуби. На този фон се задълбочава и борбата с вредителите.

Николай Колева, председател на Съюза на дунавските овощари: "Вносът оказва изключително голямо влияние при всички плодове, основно върху цената. Голяма част от продукцията остана необрана по градините. Тук преработвателните предприятия се броят на пръсти. Много производители са решили да напуснат бранша и да изкоренят овощните градини. Трябва да се направи една цялостна стратегия в бранша и всички производители да следват тази стратегия, за да има устойчивост и развитие. Иначе, когато всеки работи сам за себе си, браншът никога не може да просъществува по този начин."

Според Министерството на земеделието, за да се справят с трудностите на пазара, производителите трябва да обединят усилията си и да инвестират в преработката на плодове.

Красимир Чакъров, заместник-министър на земеделието и храните: "Това е една от идеите на европейското финансиране. Ние да създадем условия земеделските стопани да се кооперират помежду си, да инвестират в различен тип инвестиции в преработка, да добавят стойност и така да могат да отговорят на изискванията на пазара, за да станат устойчиви."

Янислав Янчев, заместник-министър на земеделието и храните: "Най-важните от наша гледна точка проблеми са свързани с тяхното коопериране – да предлагат продукцията си заедно, да работят заедно и да бъдат конкурентни спрямо вноса от външни пазари."

За следващата година земеделците си пожелават тя да е плодородна като тази и да имат сигурен пазар, на който да продадат реколтата си.

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