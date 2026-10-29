Съд в Бургас решава дали кметовете на Белица и Сунгурларе ще останат в ареста

Апелативният съд в Бургас решава днес дали кметовете на Белица и Сунгурларе ще останат в ареста.

Радослав Ревански и Димитър Гавазов са обвинени в престъпен сговор с цел търговия с влияние в периода от 2024 до 2026 г. По данни на разследващите се касае за обществени поръчки в община Сунгурларе за около 7 милиона евро. Преди дни Окръжният съд остави двамата кметове в ареста.

Радослав Ревански и Димитър Гавазов бяха задържани на 20 и 21 октомври при спецакции на ГДБОП и ДАНС в сградите на ръководените от тях общини.