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Продължава разследването за причините за тежката катастрофа между два камиона и автобус край Масларево

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Продължава разследването за причините за тежката катастрофа между два камиона и автобус край Масларево. При инцидента на пътя Русе – София загинаха двамата шофьори на тировете.

Огледите на местопроизшествието вчера провължиха повече от 15 часа. До трагедията се стигна след челен сблъсък между двата камиона, които пламнаха, и последващ удар в тях на автобус с 36 пътници, който е пътувал от Солун към Букурещ. Те са невредими и са излезли от автобуса преди да се запали. Пътниците бяха настанени във временно създаден кризисен център в Полски Тръмбеш.

Установено е, че единият от камионите е бил с изтекъл технически преглед. Затова от „Автомобилна администрация“ започнаха проверка на транспортната компания, чиято собственост е тира. От прокуратурата във Велико Търново пък съобщиха, че са поискали международно съдействие за установяване самоличността на шофьора на унгарския тир.

Случаят е сложен за разследване заради тежките последици от сблъсъка и изгарянето на превозните средства. Разследващите трябва да установят причините и обстоятелствата, довели до катастрофата.

инж. Йордан Матеев - областно пътно управление във Велико Търново: "Участъкът, в който се случи пътно транспортно произшествие, е в добро експлуатационно състояние. Ремонт е извършен съвсем скоро, в границите на две години, с подновяване на пътната маркировка. Поддържа се по програмата "Текущ ремонт и поддръжка" и ще продължи да се поддържа по него. Проектът е на лице. Следва комплексен доклад, избор на изпълнител и съответно финансиране."

#Русе - Бяла #разследване #тир #камиони #катастрофа

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