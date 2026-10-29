Продължава разследването за причините за тежката катастрофа между два камиона и автобус край Масларево. При инцидента на пътя Русе – София загинаха двамата шофьори на тировете.

Огледите на местопроизшествието вчера провължиха повече от 15 часа. До трагедията се стигна след челен сблъсък между двата камиона, които пламнаха, и последващ удар в тях на автобус с 36 пътници, който е пътувал от Солун към Букурещ. Те са невредими и са излезли от автобуса преди да се запали. Пътниците бяха настанени във временно създаден кризисен център в Полски Тръмбеш.

Установено е, че единият от камионите е бил с изтекъл технически преглед. Затова от „Автомобилна администрация“ започнаха проверка на транспортната компания, чиято собственост е тира. От прокуратурата във Велико Търново пък съобщиха, че са поискали международно съдействие за установяване самоличността на шофьора на унгарския тир.

Случаят е сложен за разследване заради тежките последици от сблъсъка и изгарянето на превозните средства. Разследващите трябва да установят причините и обстоятелствата, довели до катастрофата.