Ученици от Гулянци трогнаха полицаи и пожарникари с музикален поздрав след инцидент с автобуса в Плевен

Ученици от Гулянци изненадаха с музикален поздрав полицаи и пожарникари след инцидент с автобуса тази вечер в Плевен. В 19.35 часа екипи на полицията и огнеборци са се озовали на спешен сигнал за ученически автобус, пропаднал в шахта с кабели. Инцидентът е станал между улиците „Гургулят“ и „Стефан Караджа“.

Снимка: БНТ

В автобуса пътували ученици от духовия оркестър на град Гулянци, които се връщали от културно участие - фестивал. Няма пострадали при инцидента. А автобусът бил изваден благодарение на бързата и професионална реакция на дежурните екипи на РСПБЗН – Плевен.

Полицаи обезопасили района. В знак на благодарност за навременната помощ децата решили да ги изненадат приятно. На място те им отправили трогателен музикален поздрав, стопляйки атмосферата след стресовата ситуация и показвайки, че доброто и признателността винаги намират път към сърцата.