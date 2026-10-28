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Георги Кандеров: Битка до края, добра победа за нас

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Капитанът на Локомотив Пловдив Георги Кандеров коментира пред БНТ страхотната победа над Фрибур Олимпик с 95:83 в среща от втория кръг в група H във втория кръг на ФИБА Къп.

Кандеров
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Капитанът на Локомотив Пловдив Георги Кандеров коментира пред БНТ страхотната победа над Фрибур Олимпик с 95:83 в среща от втория кръг в група H във втория кръг на ФИБА Къп.

„Трудна среща. Добро начало за нас. Дръпнахме с добра разлика. Това каза пред БНТ капитанът на Локомотив Пловдив Георги Кандеров.

След това те се върнаха получи се интересен мач, но накрая 12 точки мисля, че е напълно заслужено и една добра победа за нас. Битка до края“, добави той.

Подробности вижте във видеото!

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#Георги Кандеров

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