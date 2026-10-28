Асен Николов: За нас най-важното е да играем със сърце

Треньорът на Локомотив Пловдив Асен Николов коментира двубоя с Фрибур Олимпик и победата с 95:83 в среща от втория кръг в група H на ФИБА Къп.

„Наистина много важна победа за нас, и особено ценна. Имахме доста контузени играчи преди мача и имахме притеснение дали ще справим без тях. Втора победа в Европа, оценяваме я. След тази победа идва Нефтчи от Азербайджан, трябва да се опитаме да го победим, да гоним излизане от групите. За нас най-важното е да играем със сърце и да се борим във всеки мач докрай за победата“, каза Николов.