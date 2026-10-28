Зеленски с надежда за преговорите между екипите на Киев, Москва и Вашингтон в Абу Даби

Володимир Зеленски изрази надежда преговорните екипи на Украйна, Русия и Съединените щати да се срещнат в периода между 6 и 10 ноември в Абу Даби.
Украинският лидер изрази желанието на Киев за участие на Европа в разговорите за прекратяване на войната и посочи необходимостта от единство и по-силен натиск върху Москва.
Германската полиция е арестувала двама беларуски граждани за подготовка на саботаж по поръчение на Русия, съобщава Шпигел. Според списанието заподозрените са планирали да предизвикат пожари край железопътна линия и електрически далекопровод. Румъния ги издирва за палеж на площадка за производство на оръжие в индустриален парк в БрашОв в нощта на 14 септември.
Роб Йетен, премиер на Нидерландия: "Ясно е, че трябва да накараме Путин да се отнася сериозно към преговорите. Той трябва да разбере, че губи тази война. Губи я на бойното поле с много руски жертви, губи я и защото икономиката му пропада."
Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Когато те атакуват нашата енергетика, ние отговаряме в енергетиката. Жалко е, но нямаме енергийно примирие."