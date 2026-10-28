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"Булгаргаз" намалява исканото увеличение на цената на природния газ от ноември

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
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От КЕВР отново обявиха, че промяна в цената на тока и парното няма да има

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Природният газ ще поскъпне от 1 ноември с по-малко от първоначално заложените 34%, стана ясно след заседание в енергийния регулатор. До края месеца "Булгаргаз" ще ревизира искането си, а на 2 ноември ще бъде взето окончателно решение за поскъпването. Засега не се предвижда увеличение на цените на тока и парното от 1 януари.

Поскъпването на природния газ от ноември ще се отрази пряко на хората, които се отопляват на газ и на бизнеса. Анатоли Колев е собственик на пицарии във Варна и използва както газ, така и ток.

Анатоли Колев, собственик на пицарии: "На мен ми вдигнаха цената преди два месеца, по принцип не бих бил доволен от ново увеличение, но предполагам че в рамките на десетина процента може да се изтърпи, но всичко над това е абсолютно недопустимо."

Сметките му показват, че това ще доведе до увеличение на цените за крайните клиенти. Ще поскъпнат и курсовете за пицари, които той организира.

Анатоли Колев, собственик на пицарии: "Огромна част от хората са направили огромна инвестиция за оборудване на газ, газови котлони, газови печки, газови бойлери, газово отопление, сега в момента да направите едно нова инвестиция и няма откъде да ги вземем тези пари."

В момента на международните пазари цената на природния газ продължава да расте.

Георги Татарски, изпълнителен директор на "Булгаргаз": "В "Булгаргаз" с цел оптимизация потърсихме резерви, за да не може да бъде увеличението с такива сериозни размери."

От компанията ще добиват газ от хранилището в Чирен, което е запълвано при по-ниски цени на горивата.

Георги Татарски, изпълнителен директор на "Булгаргаз": "Цената на "Булгаргаз" остава с повече от 40 евро на мегаватчас по-ниска от цените на борсата."

Справка в системата на КЕВР показва, че последната година цената на синьото гориво се е увеличила с 41%. Тя обаче е далеч от кризисната 2022 година когато цената през октомври достига до над 119 евро за мегаватчас, но също така е далече и от 2020 г. когато цената е под 10 евро.

Димитър Людиев, председател на регионалния съюз на хлебопроизводителите в Бургас: "Ако се увеличи с над 30% ще се отрази с около 1% върху себестойността на хляба. Опасността е друга, че ще тръгнат да поскъпват и други стоки - имам предвид брашната и други суровини и това може да доведе до ново поскъпване."

Според хлебаря се задава и друго поскъпване, свързано с натисканата до този момент крайна цена.

Димитър Людиев, председател на регионалния съюз на хлебопроизводителите в Бургас: "Под натиска на контролните органи се свиха цените и се задържаха известно време, но това са крайните цени към крайните потребители, а всички останали цени си вървят нагоре и не са спирали."

От КЕВР изчисляват, че въпреки двуцифреното увеличение при газа, ще могат да задържат цените на тока и парното.

Пламен Младеновски, председател на КЕВР:"Ние ще използваме всички регулаторни инструменти така че да не се налага увеличаване на цената на топлинната енергия и на електрическата енергия от 1 януари."

Цената на парното и тока вече беше увеличена от 1 юли съответно с близо 5 на сто и с 3%. От утре "Топлофикация - София" започва поетапно пускане на парното в столицата.

По темата работиха Елеана Цанова, Цветелина Катанска и Деян Михайлов

#Булгаргаз #цената на природния газ #КЕВР #новини в Метрото

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