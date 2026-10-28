Локомотив Пловдив излиза за нова европейска победа срещу швейцарския шампион Фрибург

Баскетболният Локомотив Пловдив се подготвя за поредното си сериозно предизвикателство на европейската сцена. "Черно-белите“ приемат швейцарския шампион Фрибург в среща от турнира за Купата на ФИБА Европа, която започва в 19:00 часа и ще бъде излъчена пряко по БНТ 3.

Участието в надпреварата е историческо за пловдивския клуб, който прави първите си стъпки в европейските клубни турнири. След успеха срещу съперник от Северна Македония Локомотив ще опита да продължи положителната серия срещу отбор с богат международен опит.

Капитанът Георги Кандеров заяви пред БНТ, че съставът е напълно мобилизиран за предстоящия сблъсък и ще разчита на агресивна защита и бързи атаки.

"Подготвили сме се, ще излезем мобилизирани и се надявам отново да се поздравим с победата. Имаме доста скрити козове, но няма да ги издавам. На първо място трябва да има здрава защита, а след нея идват бързите атаки“, сподели Кандеров.

Капитанът подчерта и значението на подкрепата от трибуните.

"Всички са ентусиазирани, атмосферата е приповдигната. Очакваме нашите фенове, нашия шести играч, и се надяваме да победим. Девизът ни е битка до край“, добави той.

Помощник-треньорът Веселин Веселинов също изрази задоволството си от възможността Локомотив да премери сили с утвърдени европейски съперници.

"Предизвикателството е голямо. Щастлив съм, че участваме за първи път в европейските турнири. Това е сериозна крачка напред за клуба. Искаме да изградим манталитет на победители и да излизаме във всеки мач с мисълта за успех“, заяви специалистът.

Веселинов познава добре швейцарския баскетбол, тъй като е играл в местното първенство и се е изправял срещу Фрибург.

"Това е отбор с традиции, който в момента е втори в швейцарското първенство. Заедно с Женева са сред водещите клубове в страната. За нашите играчи подобни срещи са огромен опит и възможност да се развиват“, обясни той.

Помощник-треньорът допълни, че натоварената програма с мачове от българското първенство и европейския турнир е предизвикателство, но същевременно предоставя ценна възможност за израстване на състезателите.

Специалистът обърна внимание и на значението на европейските домакинства за популяризирането на баскетбола сред децата в Пловдив. Според него срещите с международни съперници могат да привлекат повече млади хора към спорта.

След второто място в българското първенство през миналия сезон амбициите на Локомотив остават високи, а отборът ще продължи да преследва победата във всеки двубой.

"Феновете са всеотдайни и подкрепят отбора независимо от резултатите. Това е изключително важно, защото именно в трудните моменти имаме най-голяма нужда от тях“, завърши Веселинов.

Двубоят между Локомотив Пловдив и Фрибург започва в 19:00 часа и ще бъде излъчен пряко по БНТ 3.