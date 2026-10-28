Охранителна камера засне разходката на мече по улица в Благоевград

Мече е заснето от охранителна камера да се разхожда по улица „Преспа“ в Благоевград през изминалата нощ. Улицата се намира в близост до парк „Бачиново“.

Директорът на зоопарка Димитър Иванов потвърди, че записът не е манипулиран и животното е истинско.

Появата на мечето предизвика притеснение сред живеещите в района, които се опасяват за безопасността си.

Засега не е ясно откъде е дошло животното и къде се намира майка му. Според ловци мечето вероятно е слязло от близката гора в търсене на храна.