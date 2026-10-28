Хронология на атаките в Черно море: Пети ударен кораб в изключителната икономическа зона на България

На 6 октомври са първите атаки по плавателни съдове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Поразени са корабите "Алфа Уатан" и "Ейбъл" на около 70 морски мили източно от Бяла. Всичките моряци от кораба "Ейбъл" са спасени, екипажът на "Алфа Уатан" все още е в неизвестност, а спасителната операция е прекратена.

Седмица по-късно, на 13 октомври, отново два кораба са ударени от дронове "Челси-3" и "Ейч Ес Дигнити". "Челси 3" е поразен на около 18 мили източно от Бяла, атакуван от три безпилотни летателни апарата. Вторият ударен кораб е потънал на около 17 морски мили източно Крапец. Всичките моряци от "Челси-3" са спасени, а от "Ейч Ес Дигнити" само петима от общо 16. Останалите 11 са в неизвестност.

Заради инцидентите българското Министерство на отбраната и Военноморските сили повишиха степента на бдителност, като разшириха радиолокационното наблюдение и започнаха обследване на засегнатите райони с помощта на безпилотни летателни апарати.