БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
12
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 64,...
Чете се за: 00:52 мин.
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и...
Чете се за: 01:00 мин.
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от...
Чете се за: 02:05 мин.
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с...
Чете се за: 01:40 мин.
Два високоскоростни влака се сблъскаха в Испания –...
Чете се за: 00:32 мин.
36 държави ще се състезават на "Евровизия 2027"...
Чете се за: 10:15 мин.
От утре започва поетапно пускане на парното в София
Чете се за: 02:32 мин.
Румен Радев за цените: Целта ни е да имаме същите...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът за палежа на "Старлинк":...
Чете се за: 06:07 мин.
Военният министър: Рисковете нарастват с всеки изминал...
Чете се за: 06:37 мин.
Нападение пред израелското посолство в Белград,...
Чете се за: 00:40 мин.
Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори...
Чете се за: 02:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра
В развитие

АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Запази
Снимка: maritime.bg
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Плаващият под флага на Либерия контейнеровоз "Contship Jet" е поразен при атака с три морски дрона при преход край нос Калиакра с направление към Констанца, Румъния, съобщава специализираният сайт maritime.bg.

Съдът е отплавал от Хайфа, Израел.

Към кораба е бил насочен танкер, за да окаже съдействие. Екипажът е евакуираn на спасителни плотове, 18 моряци са напуснали успешно кораба. Катер на "Гранична полиция" отплава, за да окаже помощ на бедстващите моряци.

Всички моряци от екипажа са в безопасност, съобщиха за maritime.bg говорител на гръцката компания мениджър на плавателния съд.

Около 700 контейнера са били на борда на "Contship Jet", потвърдиха още от компанията.

Рибари в района съобщават, че корабът гори. Съдът е със сериозни щети по десния борд, появил се е силен крен.

В София днес се провежда среща на министрите на отбраната на България, Турция и Румъния, на която министър Стоянов потвърди новината.

"Докато течеше тази среща, беше ударен контейнеровоз в прилежащото море с 3 морски дрона. Разстоянието е приблизително 21 мили югоизточно от Шабла", съобщи министър Димитър Стоянов.

#контейнеровоз #атака с дронове #Черно море

Водещи новини

БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте в четвъртък от 21.00 ч.
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от дронове контейнеровоз „CONTSHIP JET“ Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от дронове контейнеровоз „CONTSHIP JET“
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 64, търсят се оцелели сред отломките (СНИМКИ) Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 64, търсят се оцелели сред отломките (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Министър Стоянов: Три морски дрона са атакували контейровоза на 21...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Хронология на атаките в Черно море: Пети ударен кораб в...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
От утре започва поетапно пускане на парното в София
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
36 държави ще се състезават на "Евровизия 2027" в Бургас
Чете се за: 10:15 мин.
Общество
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ