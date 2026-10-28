Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра

Плаващият под флага на Либерия контейнеровоз "Contship Jet" е поразен при атака с три морски дрона при преход край нос Калиакра с направление към Констанца, Румъния, съобщава специализираният сайт maritime.bg.

Съдът е отплавал от Хайфа, Израел.

Към кораба е бил насочен танкер, за да окаже съдействие. Екипажът е евакуираn на спасителни плотове, 18 моряци са напуснали успешно кораба. Катер на "Гранична полиция" отплава, за да окаже помощ на бедстващите моряци.

Всички моряци от екипажа са в безопасност, съобщиха за maritime.bg говорител на гръцката компания мениджър на плавателния съд.

Около 700 контейнера са били на борда на "Contship Jet", потвърдиха още от компанията.

Рибари в района съобщават, че корабът гори. Съдът е със сериозни щети по десния борд, появил се е силен крен.

В София днес се провежда среща на министрите на отбраната на България, Турция и Румъния, на която министър Стоянов потвърди новината.

"Докато течеше тази среща, беше ударен контейнеровоз в прилежащото море с 3 морски дрона. Разстоянието е приблизително 21 мили югоизточно от Шабла", съобщи министър Димитър Стоянов.