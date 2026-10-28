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Военният министър: Рисковете нарастват с всеки изминал ден, трябва да имаме адекватна реакция

Николай Минков от Николай Минков
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Военните министри и началниците на отбраната на България, Румъния и Турция се срещат в София, за да обсъдят сигурността и отбраната в Черноморския регион.

В тристранна среща участват министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, министърът на отбраната на Румъния Щефан-Раду Опря, заместник-началникът на отбраната на Румъния генерал-лейтенант Драгош-Думитру Якоб, министърът на отбраната на Турция Яшар Гюлер, началникът на отбраната на Турция генерал Селчук Байрактароглу и водени от тях делегации.

"Днес провеждаме тристранна среща с Министерството на отбраната на Република Турция, Министерството на отбраната на Република Румъния и, естествено, Министерството на отбраната на Република България. Позволете ми първо да благодаря на министър Ешар и на министър Опре за бързата реакция от тяхна страна, и отзоваване на поканата, която беше отправена от моя страна да гостуват в България и да координираме съвместни действия във връзка със ситуацията в Черно море."

Темата срещата между министрите е сигурността в Черноморския регион.

„Тази среща е предизвикана от ситуацията, която беше предизвикана преди седмица-две с нанасянето на удари по търговски кораби в икономическата зона, в териториалното море, в зоната, която е до териториалното море. Надявам се, че на днешната среща ще бъдем единни, аз съм убеден, ще набележим конкретни мерки за сигурността в нашия регион и да реагираме, да реагираме адекватно на всяка една заплаха, която би се случила в нашия регион, в черноморския регион. Имаме подготвени и политически изказвания, имаме подготвени съответно и военни предложения, които ще бъдат обсъдени с нашите колеги, за да излезем накрая с единно мнение от тази среща.“

България ще предложи засилване на координацията.

„Аз считам, че е необходимо да има координационен механизъм между трите държави, за да може да реагираме още по-бързо във всяка една такава ситуация. По отношение на свободата на корабоплаването, сигурността в Черноморския регион, мисля, че това е в интерес и на трите страни, и едно такова бързо действие би подпомогнало вземане и направени и адекватни решения в сложна ситуация.“

На въпрос на БНТ предвижда ли се усилване на военноморското присъствие в икономическата зона от страна на трите държави, въпреки законовите ограничения, Димитър Стоянов отговори.

„Знаете, че в икономическата зона България няма суверенитет.“

Министърът обяви, че преобърнатия кораб "Хорив", който беше ударен край бреговете на Констанца, вече е навлязъл в българската икономическа зона на Черно море.

„Имаме нова ситуация с кораба "Хорив", който дрейфа и навлиза в нашето териториално море, и Военноморските сили съвместно с Министерството на транспорта сме предприели необходимите мерки да следваме ситуацията и при необходимост да реагираме.“

Относно бъдещ меморандум за липса на военни действия в Черно море Димитър Стоянов коментира:

"Това, което сме коментирали, единствено са политически послания и второто, което е военни мерки. Ние сме работили в тази посока. Не сме говорили и не сме коментирали бъдещ меморандум, който да бъде бъдещ меморандум, който да бъде отправен към Русия или която и да е друга страна. Говорим за наши мерки, които да бъдат взети за осигуряване на свободата на корабоплаването. Военните мерки могат да бъдат коментирани единствено и само след като бъдат договорени съвместно с другите две страни."

Рисковете нарастват с всеки изминал ден, подчерта министър Стоянов.

„И ние трябва да имаме адекватна реакция. Трите страни заедно. Да реагираме във всяка една ситуация, и то така, че да можем да осигурим свободата на корабоплаването. Не трябва да прекъсваме линиите на комуникация. Това е нашата цел, целта на тази координираща среща е точно такава. Споменах, че не очаквам тази среща да бъде единствена и последна. Надявам се, че такива срещи ще има и в бъдеще. Не заради това, че очаквам още повече удари, а заради това, защото ние трябва заедно да търсим механизъм, който да реагираме при такива ситуации.“

Коментирана беше и темата с разследването за това чии са дроновете, ударили търговски кораби в българската икономическа зона на Черно море.

"Знаете, че там разследването е под егидата, така да кажа, на Военна прокуратура. Информация по отношение на това какво е констатирано, какво не. Само те могат да дадат тази информация. "

Днес на Министерски съвет ще се вземе решение по два меморандума, съобщи министърът.

„Единият е за включването на България в така наречения проект за противодействие на заплахи на нисколетящи заплахи. Така нареченият проект за дронове. И България ще стане член на този проект. И второто, вторият меморандум е за придобиване на зенитни ракети, зенитни ракети "Мика" за нашите патрулни кораби. Ние продължаваме да работим в Министерството на отбраната по модернизацията на българската армия и съответно да се включваме в проекти, които са адекватни на съвременните заплахи.“

#министър Димитър Стоянов #рискове #Турция #румъния #среща

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