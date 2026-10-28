13 нови камери следят трафика в Пловдив, предстои подмяна и на останалите

Проблемите с трафика в Пловдив остават сериозни, а мерките за подобряване на организацията на движението продължават. 13 нови камери вече са монтирани по възлови пътни артерии в града. Те ще следят интензивността на движението и безопасността, а данните от видеонаблюдението постъпват в Центъра за управление на трафика. Оттам денонощно се наблюдава движението по основните кръстовища, а служителите могат да регулират работата на светофарите според натоварването.

В Центъра за управление на трафика в Пловдив служителите следят ситуацията по основните булеварди. Миналата седмица в града бяха тествани и други мерки за организация на движението – регулировчици бяха разположени на кръстовища, а дронове наблюдаваха автомобилния поток. Анализите на полицията все още не са готови, за да стане ясно какви ще бъдат следващите стъпки.

Заместник-кметът по транспорт на Пловдив Николай Душков обясни, че подмяната на камерите се налага заради остаряването на досегашната техника:

"Всяка техника остарява, както мобилните телефони остаряват, така и тези жизненоважни за този център и за пловдивчани, които пътуват, камери също остаряват. Оптиките им, проводимостта на светлина и така нататък – това наложи подмяната им със съвсем по-ново поколение. Старите бяха на един корейски бранд, новите са, разбира се, последно поколение на китайски бранд със значително по-добри параметри и значително по-малко товарът и трафика, който е пристига тук през оптика."

По думите на заместник-кмета новите камери дават по-добра видимост на служителите в центъра и позволяват по-ефективно наблюдение на трафика. От общината посочват, че част от новото оборудване е предназначено за кръстовища, на които досега не е имало камери:

"Монтирали сме 11 нови камери, като на две места от тях това са нови кръстовища, които досега е нямало. Предстои, разбира се, и подвързването на двете кръстовища."

Видеонаблюдението се използва не само за регулиране на трафика, но и за установяване на нарушения. По думите на Николай Душков записите от камерите са достъпни и за полицията, която разполага със служители в ситуационен център:

"Точно през тези камери биват записвани кратки видеа с нарушението – минаване на червено, стоп, обратен завой на забранено. Нека да знаят пловдивчани, че когато светофарът има само лява секция и няма знак за обратен завой, там не трябва да правят обратен завой. Но това са нещата, които се случват с нас и с полицията."

Сред нарушенията, които се установяват при наблюдението на кръстовищата, са неправилното престрояване, нарушенията при изпреварване и спирането или паркирането на места, които затрудняват движението.

Според инж. Ангел Велчев от Центъра за управление на трафика има положителен ефект от наблюдението, като се забелязват по-малко автомобили, спрели по спирките. Служителите на МВР също се стремят да освобождават основните пътни артерии, за да не се превръщат крайните десни ленти в паркинги на вече натоварените булеварди. Записите от камерите могат да бъдат използвани от полицията при установяване на нарушения, за които се налагат глоби.

Общината планира да продължи обновяването на системата за видеонаблюдение. Целта е служителите в Центъра за управление на трафика да разполагат с по-ясна картина на движението и да могат да реагират своевременно чрез промяна на циклите на светофарите според натоварването в различните направления.

Вижте повече в прякото включване на Антоанета Андреева