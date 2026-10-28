БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Катастрофа между международен пътнически автобус и...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

КЕВР обсъжда цената на природния газ за ноември

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

КЕВР ще обсъди днес цената на природния газ за ноември. Това ще стане на открито заседание на регулатора.

Предложението на "Булгаргаз" е за поскъпване с близо 34% спрямо октомври. Така, според изчисленията, цената на синьото гориво може да стане 59,08 евро за мегаватчас, без ДДС. За сравнение утвърдената цена за октомври е 44, 09 евро за мегатчас, без ДДС.

От КЕВР обявиха, че сериозен скок в цената на газа не се очаква. Оттам посочиха и че не се предвиждата поскъпване на електроенргията и парното от Нова година. Окончателноте решение с колко точно ще поскъпне синьото гориво ще бъде обявено на 1 ноември.

#цена на природен газ #цена на природния газ #КЕВР #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
Мъж загина при нелепа катастрофа, главен път Е79 е затворен
2
Мъж загина при нелепа катастрофа, главен път Е79 е затворен
Митничари задържаха над 2,1 млн. заготовки за цигарени кутии и материали за производство на цигари край Монтана
3
Митничари задържаха над 2,1 млн. заготовки за цигарени кутии и...
Как да реагираме при среща с мечка в гората?
4
Как да реагираме при среща с мечка в гората?
Застудяване и интензивни валежи в края на седмицата, възможен е сняг и в Северна България
5
Застудяване и интензивни валежи в края на седмицата, възможен е...
Председателят на КЕВР: Цените на тока и парното няма да се променят
6
Председателят на КЕВР: Цените на тока и парното няма да се променят

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
3
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Бизнес

Румен Радев: Не крием бюджета, ще го внесем до края на месеца
Румен Радев: Не крием бюджета, ще го внесем до края на месеца
Когато кравите летят: Летище Рига започва износ на живи животни по въздух Когато кравите летят: Летище Рига започва износ на живи животни по въздух
Чете се за: 04:47 мин.
Египет подписа предварително споразумение за финансиране на соларен проект за 650 млн. долара Египет подписа предварително споразумение за финансиране на соларен проект за 650 млн. долара
Чете се за: 01:17 мин.
"Майкрософт" предлага обезщетения за доброволно напускане на около 60 000 служители "Майкрософт" предлага обезщетения за доброволно напускане на около 60 000 служители
Чете се за: 00:47 мин.
Марк Зукърбърг може да напусне Калифорния заради планирания данък върху богатството Марк Зукърбърг може да напусне Калифорния заради планирания данък върху богатството
Чете се за: 01:52 мин.
От доставчика до крайния потребител: Мащабни проверки на три институции за цените на храните у нас От доставчика до крайния потребител: Мащабни проверки на три институции за цените на храните у нас
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Катастрофа между международен пътнически автобус и запалили се камиони затвори пътя Русе – София
Катастрофа между международен пътнически автобус и запалили се...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
ЦИК дава повече информация по организацията на втория тур за президентския вот ЦИК дава повече информация по организацията на втория тур за президентския вот
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Извънредно заседание на НС за палежа на антени на "Старлинк" и помилванията на наркодилъри Извънредно заседание на НС за палежа на антени на "Старлинк" и помилванията на наркодилъри
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Богдан Кирилов: Тази година в България са осигурени 50 хиляди дози от високодозовата ваксина срещу грип Богдан Кирилов: Тази година в България са осигурени 50 хиляди дози от високодозовата ваксина срещу грип
Чете се за: 10:02 мин.
У нас
Парламентарният вот в Израел: Нетаняху и Айзенкот с близки резултати
Чете се за: 01:10 мин.
По света
След атаките с дронове в Румъния: Френски самолет ще патрулира над...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Жилищната криза в Португалия – хиляди на протест пред парламента
Чете се за: 01:10 мин.
По света
След изборите в Бразилия: Загубилият Флавио Болсонаро е избягал в САЩ
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ