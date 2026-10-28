КЕВР обсъжда цената на природния газ за ноември

КЕВР ще обсъди днес цената на природния газ за ноември. Това ще стане на открито заседание на регулатора.

Предложението на "Булгаргаз" е за поскъпване с близо 34% спрямо октомври. Така, според изчисленията, цената на синьото гориво може да стане 59,08 евро за мегаватчас, без ДДС. За сравнение утвърдената цена за октомври е 44, 09 евро за мегатчас, без ДДС.

От КЕВР обявиха, че сериозен скок в цената на газа не се очаква. Оттам посочиха и че не се предвиждата поскъпване на електроенргията и парното от Нова година. Окончателноте решение с колко точно ще поскъпне синьото гориво ще бъде обявено на 1 ноември.