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Председателят на КЕВР: Цените на тока и парното няма да се променят

Николай Минков от Николай Минков
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Най-вероятно цената на природния газ ще се повиши, но не с исканите 34% от "Булгаргаз"

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Без промяна в цената на тока и парно, увери председателят на КЕВР Пламен Младеновски в ексклузивно интервю за "По света и у нас" по повод драстичното поскъпване на борсовия ток. Българската електроенергийна борса затвори при 254.58 евро за мегаватчас в сегмента "ден напред".

Няма да бъдат удовлетворени и исканията на "Булгаргаз" за повишение с 34% на синьото гориво за ноември.

Според Закона за енергетиката, на 1 януари КЕВР има право да преразгледа цените на тока и парното до края на регулаторния период, който изтича на 1 юли следващата година. Председателят на регулатора опроверга породилите се опасения от драстично поскъпване.

Пламен Младеновски, председател на КЕВР: "Искам да успокоя гражданите, че от 1 януари, независимо от повишаващите се цени на свободните пазари, чрез използване на всички регулаторни инструменти, предоставени ни от закона, ние ще работим и възнамеряваме да не променяме нито цената на електрическата енергия, нито цената на парното."

По повод поисканото от "Булгаргаз" драстично увеличение с 34 % на природния газ за ноември, председателят на КЕВР отговори така.

Пламен Младеновски, председател на КЕВР: "Природният газ е друга тема. Той е изцяло суровина, която изцяло внасяме от чужбина и съответно зависим от борсовите цени. Сами виждате какво се случва по пазарите в чужбина. На холандската борса ТТФ-а се увеличи от началато на годината сигурно 3 или 4 пъти, така че там може би няма да избегнем повишението, но в никакъв случай няма да допуснем това огромно повишение, което "Булгаргаз" поиска."

На открито заседание утре КЕВР ще разгледа поисканото повишение на синьото гориво. "Булгаргаз" настояват за цена от 59 евро за мегаватчас при сегашна от 44 евро.

#цени на ток и парно #председател на КЕВР #Пламен Младеновски #поскъпване #новини в Метрото

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