Платен, отчетен, незавършен: Нов скандал в Сунгурларе заради строежа на дом за хора с увреждания

Платен, отчетен като завършен, но все още в строеж. Дом за хора с увреждания в Сунгурларе за близо 3,5 милиона лева е обект на разследване от Икономическа полиция в Бургас.

По данни на полицията длъжностни лица от общината са удостоверили с подписите си, че строителните дейности са изпълнени изцяло. Въз основа на това сумата по договора е изплатена, въпреки че строителството продължава.

При проверка на място разследващите са установили 21 работници, които все още извършват строителни дейности. В същото време обектът е бил отчетен като завършен още в края на юли.

Лазар Лазаров, юрисконсулт в Община Сунгурларе: "Имаше служители от МВР, но не съм запознат. -Не знаете какво проверяват? Не. Не участвам в обществените поръчки. В Общината работят няколко юриста и по обществените поръчки си има отделен юрист, така че не съм запознат."





