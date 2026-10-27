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Платен, отчетен, незавършен: Нов скандал в Сунгурларе заради строежа на дом за хора с увреждания

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Стойността на проекта е близо 3,5 млн. лева

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Платен, отчетен като завършен, но все още в строеж. Дом за хора с увреждания в Сунгурларе за близо 3,5 милиона лева е обект на разследване от Икономическа полиция в Бургас.

По данни на полицията длъжностни лица от общината са удостоверили с подписите си, че строителните дейности са изпълнени изцяло. Въз основа на това сумата по договора е изплатена, въпреки че строителството продължава.

При проверка на място разследващите са установили 21 работници, които все още извършват строителни дейности. В същото време обектът е бил отчетен като завършен още в края на юли.

Лазар Лазаров, юрисконсулт в Община Сунгурларе: "Имаше служители от МВР, но не съм запознат.

-Не знаете какво проверяват?

Не. Не участвам в обществените поръчки. В Общината работят няколко юриста и по обществените поръчки си има отделен юрист, така че не съм запознат."



#3,5 млн. лева #нов скандал #дом за хора с увреждания #Сунгурларе

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