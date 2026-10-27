Ще остане ли в ареста Еюп Темиз, обвинен в убийството на Слави Бинев?

В този час Софийският градски съд решава дали да остави в ареста Еюп Темиз, обвинен за умишленото убийство на Слави Бинев.

Съдът уважи молбата на обвиняемия и безпрецедентно забрани на медиите да снимат Темиз както в съдебната зала, така и в сградата на Съдебната палата, докато бъде конвоиран. С какви мотиви прокуратурата иска постоянният арест?

Прокуратурата иска постоянния арест с мотиви, че на първо място е доказано, че оръжието, което е намерено в изхвърлено на магистрала "Тракия" е употребено от Еюб Темиз при прострелването на Слави Бинев. И с по това оръжие и по ръцете на Еюп Темз са намерени еднакви барутни частици и проектила, който е установен при аутопсията на Слави Бинев съвпада с проектила, който е на това оръжие.

Затова от прокуратурата казват, че това доказва извършването на убийството на този етап от разследването.

Стана ясно, че след като са имали кратка среща и разговор в кабинета на Слави Бинев в неговия дом в столичния квартал "Бояна", тримата мъже са тръгнали да излизат, когато внезапно Еюп Темиз се е обърнал, извадил е оръжие и е стрелял в Слави Бинев, след което Слави Бинев е паднал.

От своя страна защитата на Еюп Темиз казва, че "умишлено убийство" не е правилната квалификация по делото, като изтъква факти и обстоятелства, които са се случили в предишните два дни и които са довели до този инцидент.

Бизнес конфликт между архитектите Тихолов и Ния Темиз, съпруга на Еюп Темиз е в основата на убийството на Слави Бинев, стана ясно в съдебната зала. Защитата на Темиз настоява, че убийството не е умишлено, а е извършено в състояние на афект заради спор с Ния Темиз, който е бил седмица по-рано. По време на срещата, преди убийството, Еюп Темиз е предложил на Слави Бинев да посредничи за среща с Тихолов за уреждане на спора, която да се проведе днес в Истанбул.

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