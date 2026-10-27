Станислав Трендафилов: Жалбите ще блокират развитието на борбата по грозен начин

Адвокат Станислав Трендафилов е категоричен, че жалбите за вписване на новото ръководство на Българската федерация по борба ще попречат на развитието на спорта в страната.

Преди десет дни Тодор Ангелов бе избран за президент на централата по време на Извънредното общо събрание на организацията, на което бе освободено досегашното ръководство начело със Станка Златева.

"Накратко се запознах с жалбите. Те са формални и са копирани една от друга. Става въпрос за формално обжалване на Общото събрание. Жалбите доста ще стопират процеса по вписването на новото ръководство. Използвани са различни аргументи", сподели той в интервю за БНТ.

Пет клуба са подали жалби.

"Основен фактор е Международната федерация по борба. На Общото събрание имаше човек от Етичната комисия на Обединена световна борба. Президентът на световната федерация поздрави новото ръководство. Българският олимпийски комитет (БОК) и Международният олимпийски комитет също признаха новото ръководство. Предполагам, че ще има сериозно блокиране на работата. Надявам се да работим със световната федерация, за да не пропускаме турнири. Ще е трудно, но се надяваме да преодолеем всичко с общи усилия", допълни Трендафилов.

Според него обжалващите показват ниско и грозно поведение и действията им са във вреда на борбата.

"Искрено се надявам порочната практика с жалбите да спре. Би трябвало да работим за доброто на спорта. Подобни неща блокират развитието на спорта по грозен начин. Надявам се да не минаваме през сценариите в БОК. Едва ли Станка Златева би си позволила такова ниско поведение и би обжалвала. Обжалванията са грозни и са във вреда на борбата", завърши адвокатът.

Вижте цялото интервю във видеото.