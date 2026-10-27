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Одобрени за климатици домакинства в Смолян ще бъдат на дърва и тази зима заради обжалване на обществена поръчка

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
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Обжалване на обществена поръчка бави проекта на община Смолян за подмяната на печките на дърва с климатици. Затова от общината посъветваха одобрените домакинства да си осигурят отопление за зимата.

Емилия Коджабашева е сред одобрените и в дома ѝ трябва да бъдат монтирани три климатика. Това обаче вероятно ще стане на пролет.

Емилия Коджабашева, жител на Смолян: "Няколко пъти се обаждах в общината да питам какво се случва и оттам ми беше даден отговор, че всъщност фирмата, която не е спечелила търга за обществената поръчка, обжалва решението на комисията и по този начин проектът спира."

Марин Захариев, зам.-кмет на Смолян: "По отношение на климатиците се получи нова жалба. Чакаме заседание на Комисията за защита на конкуренцията. Надяваме се на положително развитие и след това ще видим дали ще има обжалване пред Върховния административен съд. Там, където влизаме в такива цикли на обжалване, наистина има голямо забавяне. Аз не смятам, че ще успеем през тази година да започнем монтажите."

Така Емилия Коджабашева и още десетки домакинства трябва отново да използват дърва за отопление. Горските стопанства, които предлагат дърва за огрев, имат достатъчно количества на склад. Цените не са се променили. 33 евро и 20 евроцента струва кубик иглолистни дърва, а широколистните са 53 евро и 60 евроцента за кубик. Когато минат през търговците, цената им скача двойно. От община Смолян все пак уверяват, че забавянето в изпълнението на проекта може да бъде наваксано.

Марин Захариев, зам.-кмет на Смолян: "Проектът е до 2029 година, парите са осигурени. Всички заявления, които сме получили, включително и тези до края на септември, се покриват от финансовата рамка, т.е. всички ще получат."

Монтажите на уредите обаче ще станат през 2027 година.

#на дърва #одобрени #климатици #Смолян

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