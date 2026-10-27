Семен Новиков спечели титлата в категория до 87 кг класически стил на световния шампионат по борба

Олимпийският шампион Семен Новиков заслужи първата си световна титла, след като спечели с 4:0 срещу Алиреза Мохмадипиани във финала на категория до 87 кг класически стил на първенството по борба в Астана. Той надви иранеца и на финала в Париж 2024.

Днес Новиков бе още по-убедителен. Той започна схватката с неуспешна атака от партер, но по-късно в първата част успя да изнесе съперника извън тепиха за още една точка. След почивката българският национал добави още две в актива си и спечели с крайното 4:0.

Това е първа световна титла за България от 2013 г. насам, когато шампион бе Иво Ангелов на 60 кг.

По-рано Едмонд Назарян отстъпи с 3:7 на Озодбек Халимбоев (Узбекистан) в категория до 63 кг класически стил. В понеделник пък Кирил Милов спечели бронз на 97 кг.

Схватките при дамите вече започнаха, а първа и единствена българка при тях е Биляна Дудова. Тя стартира в сряда, 28 октомври, на 62 кг.

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