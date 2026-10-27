Как да се предпазим при онлайн пазаруване?

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Банките у нас също следят за измами и реагират, за да защитят клиентите си

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Измамите онлайн не спират. Затова от Българската ритейл асоциация предупреждават хората да са внимателни, когато планират покупки онлайн, особено предвид задаващите се кампании през есента и зимата. Кои са малките детайли, които сайтовете клонинги на онлайн магазините все още не могат да копират и какво да направим, ако сме се подвели и вече сме превели сумата?

Докато разглежда видеа в социална мрежа, Красимир попада на обява на магазин за спортни стоки с отстъпки до 90%. Тъй като и преди е купувал от същия магазин и отново се е възползвал от намаление се изкушил и последвал линка.

Красимир Динев: „Купих оттам доста неща и си викам може би са намалили пак и цъкнах, искаше да платя - платих. След това получих имейл, че ми е потвърдена поръчката, никой не ми се обаждаше. Намерих телефонен номер, отговори ми любезен човек, който каза, че това е фишинг измама.“

Аксиния Баева, зам.-председател на Българската ритейл асоциация: „Всеки ден имаме сигнали за клиенти се оплакват от дублирани сайтове, вече започнаха клиенти да се усещат и ни звънят да ни кажат какво са забелязали.“

Банките у нас също следят за измами и реагират, за да защитят клиентите си, но препоръчват първо да се свържете писменно с търговеца.

Александър Христанов, експерт „Борба с картови измами и киберпрестъпност": „В тази комуникация е хубаво да има писмено от страна на клиента или стоката да бъде доставена в срок или да поиска възстановяване на сумата. Всички тези доказателства следва да се предоставят на банката, за да може тя да съдейства в максимален мащаб и да изиска възстанояване на сумата.“

Не се притеснявайте, ако сте разбрали, че сте станали обект на измама седмици по-късно - 4 календарни месеца от датата на транскация или очаквана доставка банката може да се отзове.

Александър Христанов, експерт „Борба с картови измами и киберпрестъпност": „Не е задължитлено да има застраховка, но съветваме клиентите да го правят. Съветваме да го правят, защото е допълнително спокойствие за тях. Но при всички положения банката съдейства в максимален размер на клиента.“

Но за да не бъдете измамени, проверете за няколко детайла преди поръчката.

Аксиния Баева, зам.-председател на Българската ритейл асоциация: „Не влизайте в линка - проверете през сайта на марката, гледайте за контакти, трябва да има БУЛСТАТ, трябва да има условия за връщане, трябва да има наложен платеж, в България наложеният платеж е повече от половината онлайн бизнес.“

Красимир очаква банката скоро да му възстанови сумата.

#сайтове-клонинги #онлайн пазаруване #измами

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