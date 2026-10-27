Как да се предпазим при онлайн пазаруване?

Измамите онлайн не спират. Затова от Българската ритейл асоциация предупреждават хората да са внимателни, когато планират покупки онлайн, особено предвид задаващите се кампании през есента и зимата. Кои са малките детайли, които сайтовете клонинги на онлайн магазините все още не могат да копират и какво да направим, ако сме се подвели и вече сме превели сумата?

Докато разглежда видеа в социална мрежа, Красимир попада на обява на магазин за спортни стоки с отстъпки до 90%. Тъй като и преди е купувал от същия магазин и отново се е възползвал от намаление се изкушил и последвал линка.

Красимир Динев: „Купих оттам доста неща и си викам може би са намалили пак и цъкнах, искаше да платя - платих. След това получих имейл, че ми е потвърдена поръчката, никой не ми се обаждаше. Намерих телефонен номер, отговори ми любезен човек, който каза, че това е фишинг измама.“ Аксиния Баева, зам.-председател на Българската ритейл асоциация: „Всеки ден имаме сигнали за клиенти се оплакват от дублирани сайтове, вече започнаха клиенти да се усещат и ни звънят да ни кажат какво са забелязали.“

Банките у нас също следят за измами и реагират, за да защитят клиентите си, но препоръчват първо да се свържете писменно с търговеца.

Александър Христанов, експерт „Борба с картови измами и киберпрестъпност": „В тази комуникация е хубаво да има писмено от страна на клиента или стоката да бъде доставена в срок или да поиска възстановяване на сумата. Всички тези доказателства следва да се предоставят на банката, за да може тя да съдейства в максимален мащаб и да изиска възстанояване на сумата.“

Не се притеснявайте, ако сте разбрали, че сте станали обект на измама седмици по-късно - 4 календарни месеца от датата на транскация или очаквана доставка банката може да се отзове.

Александър Христанов, експерт „Борба с картови измами и киберпрестъпност": „Не е задължитлено да има застраховка, но съветваме клиентите да го правят. Съветваме да го правят, защото е допълнително спокойствие за тях. Но при всички положения банката съдейства в максимален размер на клиента.“

Но за да не бъдете измамени, проверете за няколко детайла преди поръчката.

Аксиния Баева, зам.-председател на Българската ритейл асоциация: „Не влизайте в линка - проверете през сайта на марката, гледайте за контакти, трябва да има БУЛСТАТ, трябва да има условия за връщане, трябва да има наложен платеж, в България наложеният платеж е повече от половината онлайн бизнес.“

Красимир очаква банката скоро да му възстанови сумата.