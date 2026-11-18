Ако достъпът до пазара на труда бъде отнет на чужденец по вина на работодателя, той дължи обезщетение на чужденеца. Това предвиждат промени в Закона за чужденците, приети от парламента на второ четене.

Въвежда се и задължение за сключване на писмен договор, в който да бъдат уредени условията за наем на жилището, предоставено от работодателя на сезонния работник.

С промените се дава възможност за издаване на служебни паспорти на деца на служители без дипломатически ранг на задгранична работа до 25-годишна възраст, несключили брак, които продължават образованието си в приемащата държава. Заложено е обикновената услуга за издаване на документите да бъде със срок от 20 вместо 30 дни.

Целта на промените е да бъдат отразени изискванията на правото на ЕС, да се улесни законната трудова миграция и да се ограничи рискът от трудова експлоатация.