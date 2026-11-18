Призоваваме президента Илияна Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност. Това каза пред журналисти в парламента Радослав Рибарски от "Продължаваме Промяната".

Радослав Рибарски, ПП: "Да видим дали президентът Йотова е постигнала мир в Камбоджа, да се върне в България, и я призоваваме да свика Консултативен съвет за национална сигурност. Продължават атаките с дронове, въпреки заявките, включително и в зала, че тези атаки трябва да престанат след разговорите, които премиерът Радев проведе с посланик Митрофанова."

Виждаме, че всеки ден има нови атаки, все по-дръзки, и вече имаме и газовоз, който беше потопен, допълни Рибарски.

Той коментира и проектобюджета за следващата година и факта, че училища, детски градини и ясли от битови вече са определени като небитови потребители на ток.

Радослав Рибарски, ПП: "През изминалия месец октомври цената е била приблизително 190 евро. Досега са плащали около 74 евро.Това контрастира с уверенията от миналата седмица, че има 2 милиарда за компенсации и че цените за битовите потребители няма да се променят. Смятаме, че тази група не трябва да бъде приравнявана към небитовите потребители. Виждаме как управляващите ги обричат на безпаричие. Виждаме, че нямат и допълнителен трансфер в бюджетните средства, които са отделени за съответните общини.Така че те ще станат небитови потребители и ще плащат цени като бизнеса. Не точно на свободния пазар, но ще бъдат компенсирани до най-ниската граница – 180 евро."

По думите на Рибарски ПП няма да блокира процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.