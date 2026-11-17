Газова бутилка се е взривила в апартамент в центъра на Пловдив.

При инцидента няма пострадали хора, съобщиха от полицията за БНТ. Бутилката е била поставена на балкона на жилището, обитавано от жена и нейния син.

Вследствие на инцидента е съборена част от външната стена на кухнята. Нанесени са щети по съседен имот. Заради силния шум, който се е чул при инцидента, първоначално е бил преустановен учебният процес в Пловдивската духовна семинария.

На място са изпратени екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ.Предстои да бъдат изяснени причините за инцидента и обстоятелствата около взрива.