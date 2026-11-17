Вътрешният министър Иван Демерджиев награди полицаите и пожарникарите, които участваха при спасяването на хора след катастрофата на магистрала "Тракия".



Министърът изказа съболезнования на семействата на загиналите. Припомни реакцията на служителите на МВР. Благодари на директорите на други служби, които също са помагали на място и подчерта, че за първи път на терен е имало и психолози.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Видях как полицаи изнасяха ранените на ръце, видях как пожарникари и спасители рязаха ламарините на автомобили, които трудно можеше да си представим, че са били такива. Вадиха от тях пострадали, помагаха."