Бившият директор на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Драгоман Петър Терзобалиев отрече да е доведен баща и да има родствена връзка с граничния полицай, който прегази пиян 18-годишната Милена в Драгоман. Пред БНТ Терзобалиев заяви, че е познавал Милена и нейния приятел, които са искали да следват в Академията на МВР. За обвиняемия Емил Георгиев не е имало информация за проблеми на работното му място.

Бившият директор на „Гранична полиция“ - Драгоман Петър Терзобалиев отрече твърденията, че има родствена връзка с Емил Георгиев, обвинен за убийството на 18-годишната Милена.

Петър Терзобалиев, бивш директор на Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Драгоман: „Няма никаква родствена връзка с него. Моят син се казва Николай Терзобалиев и живее в град Бургас.“

Терзобалиев уточни, че познава родителите на Емил Георгиев и в миналото е имал отношения с майка му, но категорично отрече това да означава, че е баща на младия мъж. По думите му биологичният баща на Георгиев е автомобилен майстор, който живее в Драгоман.

Петър Терзобалиев, бивш директор на Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Драгоман: „За тия слухове, които се носят, че съм бил баща на еди-кой си, лично съм писал жалба до министър Демерджиев. Тези препратки създават усещане, че може да има някакъв вид чадър върху този човек. Чадър е нямало и няма да има. Никога не съм допускал аз като ръководен служител на Калотина и на РДГП - Драгоман да има чадър. Бил съм служител на „Вътрешна сигурност“. Много съм наказвал, много съм уволнявал.“

Терзобалиев подчерта, че не е назначавал Георгиев в системата на „Гранична полиция“. По негови данни това е станало при предишен директор. Наказвал го е един път през 2022 или 2023 г.

Петър Терзобалиев, бивш директор на Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Драгоман: „Началниците ми не са докладвали нито писмено, нито устно, че е имал буен нрав на работа и за някакви нарушения, които е извършвал. Не съм получавал данни, че е употребявал алкохол или наркотици. За всяко, за всеки служител, за който се получаваха оперативни данни, че употребява наркотици или се занимава с незаконна дейност, винаги се е докладвал на дирекция „Вътрешна сигурност“. Последният служител на ГКПП „Калотина“ след съвместна разработка с дирекция „Вътрешна сигурност“ беше установен, че пренася наркотични вещества преди да отиде на работа. Има такова разпореждане, че в месеца един път съвместно с Районното управление се правят изненадващи проверки по структурите на МВР. Всички служители преминават преди работа. Но само за алкохол, за наркотици трябва да има предварителна информация.“

Терзобалиев заяви, че не разполага с информация какви са били отношенията между бившия полицай и загиналото момиче. Той обясни, че познава Милена и нейния приятел, който е работил като сервитьор в заведението, пред което момичето беше блъснато.

Петър Терзобалиев, бивш директор на Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Драгоман: „Питали са ме за кандидатстване в Академията каква е процедурата. Обяснявал съм им. Работеше като сервитьор и тренираше. Трябваше да завършат тази година и да кандидатстват в Академията на МВР.“ „Не може през ден или през два да няма патрули, които да обикалят в такива градове по вечерните часове и когато има такива големи събирания. За пръв път снощи видях патрула на полицейско управление Сливница да обикаля през нощта по улиците в Драгоман“, коментира още Терзобалиев.

Петър Терзобалиев има около 26 години стаж в системата на МВР. Той обясни, че е напуснал преди около три месеца по лични здравословни причини, както и заради нападките срещу него във връзка със служебната му дейност. Според Терзобалиев критиките са били провокирани от добрите резултати на дирекцията през 2023 - 2024 г. Той посочи, че са били образувани над 400 досъдебни производства, като по думите му 95% от тях са завършили с осъдителни присъди.

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