Хиляди потребители се оплакаха от затрудения в достъпа до своите онлайн сметки в няколко големи американски банки.

Технически проблем на "Джей Пи Морган Чейс" предизвика ефект на доминото в цялата финансова система в Съединените щати.

Говорител на банката съобщи, че не става дума за кибер атака и тази неизправност вече е отстранена.

Това е пореден срив в ключови сектори, след като услуги на софтуерния гигант "Майкрософт" спряха за няколко часа и бяха спрени полетите в цялата страна, което предизвика транспортен хаос в продължение на няколко дни.