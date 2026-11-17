В град Дебелец огромно свлачище затвори път, който свързва града с Велико Търново. Преди дни на място започна цялостен ремонт на пътния участък.

За ремонта на пътя са сложени табели, но дори те не спират желаещите да го ползват, а и често се налага да играе ролята на обходен маршрут, заради инцидентите в района на Присовските завои. След последното пропадане вече се говори за трайно, а не временно решение на проблема, каза кметът на Дебелец инж. Снежана Първанова.

инж. Снежана Първанова, кмет на Дебелец: "Първите дейности, които са започнали по активизиралото се свлачеще, са през 2018 година. Тогава се правят аварийното-възсановителни дейности. Финансирането идва от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии. И къса е решаване на временната критична ситуация за базово преминаване по тази отсечка. Финансирането беше в размер на около 450 хиляди лева тогава. Сега ситуацията е по-различна. В смисъл такъв, че се прави трайно решение на този дългогодишен инфраструктурен проблем за нас."

Преминаващите въпреки ремонта автомобили кметът на Дебелец обясни с факта, че участъкът е част и от индустриалната зона в града, където работят доста хора.

инж. Снежана Първанова, кмет на Дебелец: "Имаме работещи цехове, предприятия, доста ангажирани хора. Тук в района е жп. гара "Дебелец", която обслужва хората. Както казахте и вие, отсечката е пряк път - Велико Търново, квартал "Чолаковци", Дебелец. Тук се прави връзката с шосето за Габрово и Прохода на републиката. Споменахте Присовските завои. Всеки инцидент вкарва движението на този европейски коридор 9 - Хелзинки, Инстанбул, през град Дебелец. Вкарва го през една улица в нашия град, която е със ширина 4,5 метра. И затова ремонтът на този обходен маршрут, този общински път е много важен за нас, за да избегне интензивността в самия ни град."

В града се наблюдават и други свлачища, а обстановката се усложнява и от сериозните наводнения, последното от които е от месец май.

Дебелец не е единственото населено място в района, в което се укрепват свлачища. Това ще се случи и във Велико Търново - на ул. "Поп Харитон" и в района на село Емен.

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