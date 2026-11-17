Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест за 26-годишния граничен полицай, който прегази 18-годишната Милена в Драгоман.

Мъжът е шофирал с над 1,6 промила алкохол в кръвта и вече е уволнен. Момичето е пометено минути след 4.00 часа сутринта в неделя на права отсечка пред известен в града ресторант.

Неофициално 26-годишният граничен полицаи е бил на семейно тържество същата вечер във въпросния ресторант. Досега срещу него е имало две дисциплинарни наказания, свързани изцяло с професионалната му дейност. Няма данни да е залавян с алкохол зад волана.

Снощи близки и приятели на Милена се събраха на бдение в нейна памет и поискаха справедливост.