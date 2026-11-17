Районната прокуратура в Благоевград се самосезира заради поставени изкуствени неравности по основни улици и булеварди в града. Съоръженията са монтирани с цел ограничаване на скоростта, но според шофьорите преминаването през тях често завършва в автосервиза.

В Благоевград шофьорите вече заобикалят не дупки, а изкуствени неравности. Вместо спокойствие на пътя, така наречените „кабари“ предизвикаха сериозно недоволство.

- „Това е пълна глупост и само си трошим колите. Особено ние такситата, които днес минаваме по 200 пъти върху тях. Откакто са сложени сигурно 4 пъти съм минал през сервиза за ремонт.“ - „Аз спирам, ония не спира зад мен, ке ме удари. Да го махнат това, що са го направили.“ - „Изобщо не са удобни. Навсякъде има такива бабунки и човек се иска само да внимава.“ - „То и за пешеходците не е приятно. Защото падала съм на два пъти и сега съм куца.“

След множество сигнали Районната прокуратура в Благоевград се самосезира и извърши проверка.

Елица Калпачка, административен ръководител на Районна прокуратура – Благоевград: „Няма разрешение за поставянето на тези неравности на територията на Благоевград, няма и проект за организация на движението в населените места, които да регламентират и да обосновават поставянето на тези ограничения.“

От общината обясниха, че изкуствените неравности са поставени заради зачестили инциденти с пешеходци.

Светла Захариева, зам. - кмет по строителство, екология и европроекти: „Да, знаехме, че за да решим проблемите, свързани с безопасността, трябваше да вземем бързи мерки. И всъщност това и направихме. Все още нямаме генерален план, но тези неравности са съобразени с процеса на правенето на тоя генерален план.“

И добавиха, че след като несъответстват на наредбата, ще ги подменят с нови. За сегашните вече са платени над 24 хиляди евро.

Светла Захариева, зам. - кмет по строителство, екология и европроекти: „Ще полагаме така наречените възглавници. Вече имаме даже включен договор за инженеринг, проектиране и изграждане на такъв тип по „Кирил и Методий“.“

Кога обаче ще започне подмяната – не е ясно. До месец Окръжната прокуратура трябва да се произнесе по случая.