Доналд Тръмп започва обиколка в Азия на фона на спадащ рейтинг.

Президентът на Съединените щати ще участва в Манила в среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия с техни партньори, а след това ще посети Шънджън, за форума Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Китайският технологичен център ще е домакин в четвъртък на първата среща между Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин. Днес Тръмп ще се включи в Четиристранния диалог по сигурността, заедно с индийския министър-председател Нарендра Моди и премиерите на Австралия и Япония Антъни Албанезе и Санае Такаичи. Тръмп не изключи и среща със севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Рейтингът на американския президент е само 32% - близо до най-ниското си равнище, показва проучване на института „Ипсос" по поръчка на агенция Ройтерс. В средата на миналия месец одобрението за Тръмп спадна до абсолютен минимум от 31 на сто.